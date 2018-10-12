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Bölücü alçaklar, bebekleri Avrupa'ya satıyormuş

Güvenlik güçlerine teslim olan bölücü PKK/PYD mensubu bir kadın terörist, ifadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından  kullanılan bir hastanede başka bir teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını,  doğan bebeğine örgüt tarafından Avrupa'da satılmak üzere el konulduğunu anlattı.

12 Ekim 2018 Cuma 22:00
Bölücü alçaklar, bebekleri Avrupa'ya satıyormuş

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2018  tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın teröristin kan donduran  ifadesi, PKK/PYD'nin bebeklere bile göz diken kirli yüzünü ortaya çıkardı.

İfadesinde Suriye'de terör örgütü tarafından kullanılan bir hastanede  E.A. isminde diğer bir teröristin kendisine tecavüz ettiğini ve bunun üzerine  hamile kaldığını aktaran kadın terörist, doğum için Eylül 2017'de bölgede bir  başka hastaneye gönderildiğini ve doğum yaptığını anlattı.

Kadın terörist, örgütün doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el  koyduğunu belirtti.

Kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Avrupa'da satıldığını ifade  eden terörist, olay sonrası, örgütün moral olsun diye kendisini üst düzey bir  kadın teröristin yanında görevlendirmek istediğini ancak PKK'nın iç yüzünü  gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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