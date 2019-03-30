Bolu yerel seçim sonuçları 2019 | Bolu ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Bolu 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Bolu yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Bolu, 2019 seçim sonuçları Bolu, 2019 yerel seçim sonuçları Bolu, son yerel seçim sonuçları Bolu, Bolu ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Bolu Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin, MHP Bolu belediye başkan adayı İbrahim Doğan, CHP Bolu belediye başkan adayı Tanju Özcan, SP Bolu belediye başkan adayıTuran Kılınç,VP Bolu belediye başkan adayı Selahattin Özbölük, HDP Bolu belediye başkan adayı Aslı Yolci ise oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Bolu, Bolu belediye Seçim sonuçları Bolu 2019 yerel seçim sonuçları ve Bolu ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu ilçe belediye başkan adayları

Bolu Mengen belediye başkan adayı Burhan Bulut (Mevcut Başkan)

Bolu Mudurnu belediye başkan adayı Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)

Bolu Yeniçağ belediye başkan adayı Adnan Göngör

Bolu Dörtdivan belediye başkan adayı İlyas Özalp aday gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu ilçe belediye başkan adayları

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Mengen: Ali Budak

Seben: Hakan Cankurtaran

Bolu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz % 49.6

CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu % 37.7

MHP adayı Şükrü Gülez % 9.9

Gerede belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

Mudurnu belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 38

MHP % 10

Göynük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 3

CHP % 9

Kıbrıscık belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 58

AK Parti % 37

Yeniçağa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

DP % 27

SP % 21

Bolu 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 65.89

Muharrem İnce: % 23.31

Meral Akşener: % 8.53

Temel Karamollaoğlu: % 1.22

Selahattin Demirtaş: % 0.81

Doğu Perinçek: % 0.24

Cumhur İttifakı: % 67.29

Millet İttifakı: % 30.63

AK Parti: % 52.14

CHP: % 20.39

MHP: % 15.15

İYİ Parti: % 8.69

HDP: % 1.61

SP: % 1.55