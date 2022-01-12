'Bolu Valiliği niye harekete geçmiyor?'

Bilindiği üzere uzun süreden beri Türkiye gündeminde bir Bolu Belediye Başkanı (Tanju Özcan) olayı var. İnsan onurunu kırıcı, yasalara aykırı, ben ne dersem o olur anlayışı içinde insanı tahrik eden söylemlerle karşı karşıyayız.

Bolu’da yasalarla belirlenmiş görev ve yetkileri ben ne dersem o olur anlayışını Belediye meclisinden geçirdiği çoğunluk kararı ile baskıcı kararla uygulamaya geçmiştir.

Buna karşılık İller İdaresi Yasası ile donanımlı Bolu Valiliği’nden (Bolu Valisi Ahmet Ümit) de birtakım girişimlerde bulunulmasını bekliyoruz. Maşallah Bolu dağlarımız Allah’ın Hâzinesi su barajları ile dopdolu, çok cüzi girişimlerle Devlet imkanları ile şehre su yağdırılır. Ey misafirler alın istediğiniz kadar suyu bedava kullanın denilebilinir.

Bolu Müftüsü nikah kıyma ile yetkili kılınmış ve yasalar açık ve net ey misafirler nikah kıydırmak isteyenler buyursunlar gelsinler, kimse mağdur olmasın nikah kıymamız hem de bedavadır diyemez mi? Bolu Belediye Başkanının yaka/bağrı açık insanı tahrik eden bakışlarını görmeye-dinlemeye mecbur bırakılmasın isteriz. Her şeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiden mi bekliyeceğiz? İller İdaresi Yasaları açık ve nettir. Her ne kadar yasalar Belediye Başkanlarını birtakım yasalar vermiş ise de, bu yasalar mutlak olmayıp İdari Yargı denetimine tabidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek başbakanlığı döneminde ve gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin en batısından, en doğusuna, en kuzeyinden, en güneyine kadar getirdiği hizmetlerle ülke gönlünde taht kurduğu bir ülkedeyiz, bu kadar basit işlerin mi üzerinden gelemeyeceğiz?

İldeki etkili ve yetkili kişilerin bu işlerin üstesinden gelebilecek donanımlarla yetkilidirler, durmak yok yola devam beyler.

Saygılarımla.