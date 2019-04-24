0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1 yaralı

Bolu TEM otoyolunda meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:46
Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1 yaralı

Bolu TEM otoyolunda meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil Aslanoğlu idaresindeki 38 AR 510 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Mahmut Özbay yönetimindeki 63 BD 324 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Aslanoğlu’nun kullandığı tırın çekicisi devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü Halil Aslanoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Aslanoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kazayı anlatan tır sürücüsü Mahmut Özbay, kendi şeridinde yavaş hızda gittiğini ve Aslanoğlu’nun hızlı bir şekilde kendisine çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Uzun araç kuyruklarının olduğu otoyolda, kazaya karışan tırların çekilmesi çalışmaları devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı
    1. Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi..
    2. "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve..
    3. Kuralları ihlal eden sürücülere kötü..
    4. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Anayasayı değiştiren Enver Sedat..
    6. Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan..
    7. Çocuk istismarı iddiası mahalleyi..
    8. Hindistan'da deprem mi oldu son dakika..
    9. Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1..
    10. Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü
    11. Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor?..
    12. Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    13. Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    14. YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019..
    15. Barcelona ikinci yarıda açıldı
    16. Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla..
    18. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit..
    19. Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN..
    20. TÜRSAB'ın GAP gezisi
    21. Hindistan'da şiddetli deprem!
    22. İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu..
    23. Ömerli kırsalında terör saldırısı
    24. Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi..
    25. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın..
    26. Tren hemzemin geçitte otomobile..
    27. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    28. Karabük’te düzenlenen çocuk şenliğinde..
    29. Washington'da "Hacivat ve Karagöz"..
    30. Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı