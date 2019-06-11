Bolu Teknik Bilimler MYO’da ilk mezuniyet sevinci

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ilk mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Bolu Meslek Yüksekokulu’nun teknik bölümleri ayrılarak kurulan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını vermenin sevincini ve gururunu yaşadı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, “Bugün sizlerin olduğu kadar bizlerin de sevinç ve gurur duyduğu, heyecanlandığı bir gün. Öğrencilerimiz 2 yıl önce zorlu bir üniversite sınavını geçerek Bolu’ya geldiler. Zorlu bir eğitim hayatından sonra iyi birer evlat oldukları gibi iyi birer öğrenci oldular ve mezun olmayı hak ettiler” diyerek, öğrencilerin yetişmesinde büyük emekler veren ailelere ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. “Öğrencilerimizin mezun olup ayrıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’yle olan bağlarını koparmalarını istemiyoruz” diyen Him, ‘’Üniversitemizin bir mezunlar portalı var. Öğrencilerimizin buraya mutlaka üye olmalarını istiyoruz. Onların mesleki hayatlarında gösterdikleri başarılardan haberdar olalım, bundan gurur duyalım ve mezunlarımızı yeni öğrencilerimize örnek gösterelim” diye konuştu.