Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde, Bolu'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında aleyhte beyanlar bulunan, askeri okuldan ihraç edilen 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç edilen 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

