Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı- Operasyonda gözaltı sayısı 12'ye çıktı26 Şubat 2019 Salı 11:46
BOLU (AA) - Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ihraç bir askeri öğrenci ile 1 muvazzaf üsteğmen emniyete getirildi.
Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında firari 1 sivilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Olay
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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