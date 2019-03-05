Bolu merkezli FETÖ operasyonu yapıldı Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. İtirazın kabul edilmesinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılanlardan eski askeri öğrenciler E.B. ile U.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılık sorguları devam ederken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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