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Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem sorumluyu yakalamak için çalışma başlattı.


FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC’de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
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