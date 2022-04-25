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Oruç Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi
Oruç

Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan bayramı sebebiyle pek çok kişi bulunduğu ilde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bolu Gerede, Mengen, Mudurnu bayram namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 15:56:00 -
Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek. Bayram sebebiyle camilere akın edecek olanlar ise ‘Bolu’da bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bolu namaz vakitleri:

Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

Bolu Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi günü bayram namazı 06.24'te kılınacak.

Dörtdivan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi

Bolu Dörtdivan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Gerede bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bolu Gerede'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.

Göynük bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bolu Göynük'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.28'de kılınacak.

Kıbrıscık bayram namazı saati 2 Mayıs 2022

Bolu Kırbırkcık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.23'te kılınacak.

Mengen bayram namazı saati 2 Mayıs 2022

Bolu Mengen'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Mudurnu bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bolu Mudurnu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Seben bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bolu Seben'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.

Yeniçağa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bolu Yeniçağa 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Bolu iftar sahur vakitleri 2022 | Bolu 2022 imsakiye
Bolu iftar sahur vakitleri 2022 | Bolu 2022 imsakiye

Oruç

Bolu iftar sahur vakitleri 2022 | Bolu 2022 imsakiye

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