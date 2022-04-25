Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi
Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan bayramı sebebiyle pek çok kişi bulunduğu ilde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Bolu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bolu Gerede, Mengen, Mudurnu bayram namazı saat kaçta?
2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek. Bayram sebebiyle camilere akın edecek olanlar ise ‘Bolu’da bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bolu namaz vakitleri:
Bolu il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs Pazartesi
Bolu Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi günü bayram namazı 06.24'te kılınacak.
Dörtdivan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Bolu Dörtdivan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Gerede bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bolu Gerede'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.
Göynük bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bolu Göynük'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.28'de kılınacak.
Kıbrıscık bayram namazı saati 2 Mayıs 2022
Bolu Kırbırkcık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 06.23'te kılınacak.
Mengen bayram namazı saati 2 Mayıs 2022
Bolu Mengen'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Mudurnu bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bolu Mudurnu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Seben bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bolu Seben'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Yeniçağa bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bolu Yeniçağa 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.