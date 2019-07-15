Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı.

Bolu’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kent Meydanı’nda fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul, Ankara ve Bolu’da darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen 30 fotoğrafın yer aldığı sergi Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanılanları bir kez daha hatırlatan fotoğrafların arasında İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun’un, darbe girişiminin sembol fotoğraflarından birisi olan, Atatürk Havalimanı’nda bir vatandaşın hareket halindeki tank paletlerinin altına yatması ve sonrasında tankın önünde durduğu anı gösteren fotoğrafı ile darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan askerler olay yerini terk ederken Atatürk Havalimanı’nda bekleyen yolcuların arkasındaki duvara yansıyan gölgelerinin olduğu fotoğraflar sergide en beğenilen fotoğraflar arasında yer aldı.