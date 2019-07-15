0553 313 94 23

Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nden 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı.


Bolu’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kent Meydanı’nda fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul, Ankara ve Bolu’da darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen 30 fotoğrafın yer aldığı sergi Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından açıldı.


15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanılanları bir kez daha hatırlatan fotoğrafların arasında İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun’un, darbe girişiminin sembol fotoğraflarından birisi olan, Atatürk Havalimanı’nda bir vatandaşın hareket halindeki tank paletlerinin altına yatması ve sonrasında tankın önünde durduğu anı gösteren fotoğrafı ile darbe girişiminin başarısız olacağını anlayan askerler olay yerini terk ederken Atatürk Havalimanı’nda bekleyen yolcuların arkasındaki duvara yansıyan gölgelerinin olduğu fotoğraflar sergide en beğenilen fotoğraflar arasında yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz logosu
    1. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    3. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    4. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    5. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    6. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    7. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    8. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    9. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    10. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    11. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    12. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    13. Yaralı karacaya polis sahip çıktı
    14. Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki..
    15. Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    16. ABD'nin S-400 yaptırımına bomba..
    17. Tarihi pancar deposunun yıkılması
    18. Erdoğan: "Bu ihanet çetesiyle mücadele..
    19. Erdoğan: "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü..
    20. AnadoluJet uçağına "15 Temmuz" logosu
    21. Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm,..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet,..
    24. Taksim’de vatandaşlar yağmura..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman,..
    26. 15 Temmuz'un Meclis'teki kahramanları
    27. Erdoğan: "Kamu kurumlarını FETÖ'den ve..
    28. Triatlonda altın madalya
    29. Şehitler Hendek’te anıldı
    30. Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anıldı
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”