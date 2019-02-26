Bolu Düzce Sakarya yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Çarşamba kar tatili haberleri

Kar yağışı Türkiye genelinde etkisini sürdürürken yağışın fazla olduğu illerde kar tatili haberleri geliyor. Yurdun birçok noktasında kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla günlük hayat olumsuz etkileniyor.Vatandaşlar kar yağışının daha çok etkili olduğu bölgelerde kar tatili haberlerini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illerde kar yağışının Cuma gününe kadar etkili olacağını açıklamasının ardından vatandaşlar resmi kaynaklardan yapılacak açıklamayı sorguluyor. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisini gösterdiği Bolu Düzce Sakarya yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Çarşamba günü Bolu Düzce Sakarya’da okullar tatil olacak mı?Bolu Düzce Sakarya'da yaşayan vatandaşlar da kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Peki yarın Bolu Düzce Sakarya'da okullar tatil edilecek mi? İşte ayrıntılar...

Bolu Düzce Sakarya'da yarın 27 Şubat Çarşamba okullar tatil mi?

Bolu Düzce Sakarya'da henüz bir kar tatili haberi gelmedi. Tatil haberi resmi olaran açıklandığında detayları sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji uyardı

Bolu, Düzce ve Sakarya'da bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın yer yer yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Üç ildeki kar yağışının, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.