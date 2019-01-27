Bolu Dağı'nda yoğun sis Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü

DÜZCE (AA) - Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölgede ring halinde görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



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