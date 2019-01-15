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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı

15 Ocak 2019 Salı 16:31
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor. Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:31
  1. Bolu
  2. D-100 kara yolu
  3. İstanbul

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