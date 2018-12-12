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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
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