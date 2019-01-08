0553 313 94 23

Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına Türk Kızılay koştu

Ekipler ulaşıma kapanan Bolu Dağı'nda sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu

08 Ocak 2019 Salı 15:45
Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına Türk Kızılay koştu

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere Türk Kızılay ekipleri ulaştı.

Tipiye dönüşen kar yağışı ve arızalanan bir kamyon nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı D-100 geçişi Ankara yönünde sürücüler Kaynaşlı mevkisinde bekletiliyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, yolda kalan sürücülerin bulundukları yerlere ulaşarak ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi görevlisi ve ekip sorumlusu Nilüfer Öztürk, bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak yardıma ihtiyacı bulunan herkesin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Bolu Dağı'nda şu an ulaşımın kapandığını anımsatan Öztürk, ''Yolda kalan vatandaşlarımız için buradayız. Çay ve sıcak ikramlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılay olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz." dedi.

Öztürk, ikramların sıcak çorba, çay, kahve ve yiyecekten oluştuğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:45
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Düzce
  4. kar yağışı
  5. Türk Kızılayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov suikasti davasında flaş ifadeler!
    1. Karlov suikasti davasında flaş ifadeler!
    2. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    3. Pepe eski takımı Porto'da
    4. İran'dan Hindistan'a "gümrük tarifesi"..
    5. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    6. AK Parti Sakarya belediye başkan..
    7. Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına..
    8. Rus savaş gemisi Marmara Denizi'ne..
    9. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    10. Karadeniz'de batan gemide ölü sayısı..
    11. Kalın: "Artık ortak devriyenin..
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    13. Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Washington D.C.'de Bolton, Ankara'da..
    16. "ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman..
    17. Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere..
    18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz..
    19. Aşı karşıtı gazeteci gripten öldü!
    20. TCMB döviz kurları
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor