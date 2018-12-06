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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

06 Aralık 2018 Perşembe 09:29
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kara yolları ekipleri de sürücüleri, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Güzergahta görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilere uymalarını istedi.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bugün ve yarın kent merkezinde sağanağın yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:29
  1. Bolu
  2. D-100 kara yolu
  3. sağanak
  4. sis

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