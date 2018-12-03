Bolu Dağı'nda kış tedbirleri toplantısı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, kış tedbirleri kapsamında Bolu Dağı güzergahında yolların normal şartlarda açık tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirterek, sürücülerin de bu konuya katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

Bolu ve Düzce valilikleri tarafından Bolu Dağı'nda kış tedbirlerine yönelik toplantı düzenlendi.

Bolu Dağı Polisevi'nde düzenlenen toplantı öncesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Ümit, birden fazla ilin sorumluluğunda kalan güzergahlarda koordinasyonların sağlanmasının valiliklere bırakıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu koordinasyonu sağlamak adına Bolu ve Düzce Valiliği yetkilileriyle bir araya geliyoruz. Normal şartlarda otoyol ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi her zaman problemli olarak bilinen bir geçiş güzergahı. Aynı zamanda son derece önemli bir güzergah. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan, kapanması halinde hem ekonomik hem de sosyal zararlara ve sıkıntılara yol açabilecek ciddiyetli bir yol."

Problemin tedbirsizlikten kaynaklandığını dile getiren Ümit, "O tedbirleri değiştirmek amacıyla burada bir araya geldik ve uygulamasını yapacağız. Altyapı çok gelişti. Çok güzel bir tünel var. Alternatif yollar var. Bu yolların normal şartlarda açık tutulması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Sürücülerin de bu konuya katkı sağlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ümit, kış lastiği olmayan sürücüleri Bolu Dağı güzergahına girmemeleri konusunda uyararak, "Bolu Dağı geçişini kullanacaklarsa sürücülere, mutlaka kar lastiğini takmalarını tavsiye ediyoruz. Direksiyonda navigasyon takibi, telefonla görüşme gibi benzer birtakım eylemlere girmemek lazım. Mutlaka emniyet kemerlerinin kullanılması lazım. Kış şartlarında uygun olmayan araçlarla yola çıkmamak lazım." diye konuştu.

- Sürücülere sol şerit uyarısı



Düzce Valisi Zülkif Dağlı da Bolu Dağı'nda kış aylarında ulaşımda bazı sıkıntıların yaşanabildiğini belirterek, "Sıkıntıların yaşanmaması için tedbirler alınıyor. Bolu ve Düzce'deki birimlerin tamamı konularına vakıf ve tecrübeli. Hiçbir sorun olmadan bu kışı da geçiririz diye düşünüyoruz." dedi.

Özellikle yollar kapandığı zaman sol şeridin açık tutulması gerektiğini belirten Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sol şerit açık tutulmadığı zaman müdahale etme gereği duyan arkadaşlarımız, araçlarımız müdahalede bulanamadığı için yolun ulaşıma kapalı kalması uzun sürüyor. Bu manada geçen yıl bu kurala uyuldu. Sol şerit açık tutulmak suretiyle kurtarma araçlarımız müdahale etti. İnşallah bu yıl da bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Öyle bir durumun olması halinde biz Sakarya ilimizden başlayarak bu yöne doğru gelen trafiği azaltmak suretiyle yoğunluğu azaltıyoruz. Araçların beklemesini Kaynaşlı'da değil, Düzce, Hendek ve Sakarya civarında yaptırmak suretiyle de buradaki sıkışıklığı azaltmak için uğraşıyoruz."

Açıklamaların ardından Bolu ve Düzce Valilikler Bolu Dağı Kış Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.