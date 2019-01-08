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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor

08 Ocak 2019 Salı 12:52
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

DÜZCE (AA) - Bolu Dağı ve D-655 kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Bölgede devam eden kar yağışı etkisini arttırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu Dağı ve D-655 kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Polis ekiplerince Kaynaşlı girişinde durdurulan tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor.

Aynı uygulama Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde de gerçekleştiriliyor.

Diğer araçların geçişlerine ise kar lastiği ve zincir uygulamasıyla izin veriliyor.

Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi geçtiği bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Güzergahtaki trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda kalan aracın olmadığı bölgede trafik akışı, kar yağışı nedeniyle yavaş seyrediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:52
  1. Bolu Dağı
  2. geçiş
  3. kar
  4. TIR

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