0553 313 94 23

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

06 Ocak 2019 Pazar 16:46
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde yoğun kar yağışı görülüyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede polis ekipleri, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, kara yolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler, zaman zaman kara yolunda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:46
  1. Düzce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle "sokağa çıkmayın" uyarısı
    1. Tahran'da hava kirliliği nedeniyle..
    2. Şanlıurfa'da kanala düşen atı itfaiye..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Adıyaman'da zincirleme trafik kazası:..
    5. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    6. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet
    7. Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2..
    8. Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme..
    9. Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak..
    10. Komşu, paradaki sıfırları atıyor
    11. AK Parti Denizli Aday Tanıtım..
    12. Yaşlı adam, yolunu kaybedince donarak..
    13. "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı..
    14. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    15. Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'dan..
    16. Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon..
    17. Emniyet Müdürlüğü önünde kendisini..
    18. Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1..
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    20. Yıldırım cenaze törenine katıldı
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor