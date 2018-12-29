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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:19
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

D-100 kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde kar yağışı görülüyor.

Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve buzlanma oluşmaması için bölgede bekliyor.

Bolu ve Düzce Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, yoğun bir kar yağışı olması durumunda kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:19
  1. Düzce
  2. Bolu
  3. Bolu Dağı
  4. kar yağışı

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