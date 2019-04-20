Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2, ve 3. viyadükleri, Tünel girişi, Elmalık ve Yumrukaya viyadükleri ile D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler, Bolu Dağı ve Abant Kavşağı mevkisinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Öte yandan, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde de kar yağışı aralıklarla görülüyor.



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