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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor- Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:30
Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede dün başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde, Anadolu Otoyolu'nda ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak, kış lastiği olmadan bölgeden geçilmemesini istedi.

Ekipler, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:30
  1. Bolu
  2. Bolu Dağı
  3. Bolu Dağı Tüneli
  4. kar

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