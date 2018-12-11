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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı- Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor

11 Aralık 2018 Salı 09:50
Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasının başladığını, kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini ve cezai işlem uygulandığı hatırlatıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:50
  1. Bolu Dağı
  2. Bolu Dağı Tüneli
  3. kar
  4. sağanak

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