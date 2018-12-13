0553 313 94 23

Bolu Dağı'nda kar güzelliği

13 Aralık 2018 Perşembe 11:20
Bolu Dağı'nda kar güzelliği

DÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nda yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle D-100 kara yolu geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde beraberinde doğal güzellikleri de gözler önüne seriyor.

İstanbul ve Ankara arasındaki Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı güzergahını kullanan ve eşsiz manzarayı görerek yol üzerindeki tesislerde duran sürücüler, doğanın keyfini çıkarıyor.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:20
  1. BoluDağı
  2. Düzce

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'daki tren kazası
    1. Ankara'daki tren kazası
    2. Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere damgası
    3. "İnsan haklarını korumak için..
    4. Tren kazasıyla ilgili CHP'den açıklama
    5. Yemen hükümeti Hudeyde'nin kendilerine..
    6. Başakşehir-Galatasaray maçı hakemi kim?
    7. Emeklilikten vazgeçmek mümkün mü?
    8. Cocu'dan teşekkür mesajı
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Göztepe-Bursaspor maçı hakemi kim?
    12. Yenal Gökyıldırım'a, MediaMarkt'ta..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Washington yönetimine Kaşıkçı..
    15. Galatasaray Muslera'yı sezon sonunda..
    16. Siirt'te yangın: 2 yaralı
    17. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:..
    18. "Benel" bebek THY uçağında doğdu
    19. Spor Toto Süper Lig'de..
    20. Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu