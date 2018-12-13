Bolu Dağı'nda kar güzelliği

DÜZCE (AA) - Bolu Dağı'nda yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle D-100 kara yolu geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde beraberinde doğal güzellikleri de gözler önüne seriyor.

İstanbul ve Ankara arasındaki Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı güzergahını kullanan ve eşsiz manzarayı görerek yol üzerindeki tesislerde duran sürücüler, doğanın keyfini çıkarıyor.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



