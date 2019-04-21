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İstanbul'un yanı başında kar etkisini sürdürüyor

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yağan kar etkisini sürdürüyor.

21 Nisan 2019 Pazar 06:51
İstanbul'un yanı başında kar etkisini sürdürüyor

Kar, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve viyadükler bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyordaha fazla video için

Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de kar hafif şekilde yağmaya başladı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 06:19
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