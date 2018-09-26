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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yağmur etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:51
Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yağmur yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Güzergahlarda sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Hava koşulları nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 07:51
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