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Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yolcu otobüsünün römorklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:29
Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E.’nin kullandığı 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 14 AB 476 plakalı traktörle çekilen Habib İpekçioğlu idaresindeki arızalı ve plakasız traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde geri geri gitmeye başlayan otobüs şarampole düşerek yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yarım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce ve Bolu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün yakınları ise sinir krizi geçirdi


Diğer yandan otobüste bulunan bazı yolcular eşyalarını bagajlardan çıkartarak yol kenarında bulunan boş alanlara çıktı. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün içine girerek eşyalarını almaya çalıştı. Kırık camlardan otobüse giren yolculardan bazıları eşyalarını çıkarmayı başardı. Bir yolcu ise otobüsün bagajından kafes içinde bulunan kuşunu güvenli yere çıkartmak için uzun süre mücadele etti. 

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, arızalı traktörü çeken ve kazadan sonra olay yerinde bulunamayan traktörün sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:12
  1. Düzce
  2. Bolu Dağı
  3. D-100
  4. trafik kazası
  5. römorklü traktör

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