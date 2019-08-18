0553 313 94 23

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı! 37 kişi yaralandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü ve 2 muavin, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılabildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:57
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı! 37 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce’den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Şoför ve muavinler 2 saatte kurtarıldı

Kazada otobüsün ön kısmında bulunan sürücü ve 2 muavin bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan otobüs şoförü ve muavinleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19’unun Bolu, 18’inin de Düzce’deki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinin Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sisin de etkili olduğu yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:57
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. TEM Otoyolu
  6. Bolu dağı
  7. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) LPG’li planör Bursa semalarında
    1. (Özel) LPG’li planör Bursa semalarında
    2. Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu
    3. İzmir Barosu’ndan eşi görülmemiş..
    4. Çocuklarımıza kesinlikle atıştırmalık..
    5. Ayvalık’ta Ruboto ile Mehmet Erdem’den..
    6. Ev yapımı saç kremi | Yumuşak ve..
    7. Balıkesir polisinden uyuşturucu..
    8. Yaptıkları ameliyat ile tıp..
    9. Yargıtay: "Bilirkişi raporu hakimi..
    10. TEPSAM Başkanı Yıldırım: "Amerika Orta..
    11. Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşet..
    12. Yurtta hava durumu
    13. Ak Partili vekilden flaş uyarı!..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş..
    15. Bozçalı Köyünde geleneksel kır gezisi..
    16. Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan..
    17. GÜNDEM / 18 Ağustos 2019
    18. Arjantin'de yeni hazine bakanı belli..
    19. Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç..
    20. Bolu Dağı'nda feci kaza! 37 kişi...
    21. Abdullah Avcı: Tespitlerimizi yapıp..
    22. 'Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet..
    23. Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
    24. Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor
    25. Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    26. İmamoğlu tatili kesip Bodrum'dan İstanbu
    27. Libya'da hayvanat bahçesini..
    28. Uslu FETÖ'de çeteleşmeyi ifşa edip..
    29. Sevilay Yılman'dan İmamoğlu'na..
    30. Sarıyer'de minibüs denize uçtu: 6 yaralı
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda