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Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara istikameti, yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:11
Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği ve polis ekipleri, otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması sebebiyle Ankara istikametinde trafik akışını durdurdu.

Yapılan işaret ve ışıklandırma çalışmaları sonrasında sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi.

Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından güzergah 7 Aralık'ta ulaşıma açılacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:11
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bolu Dağı Tüneli
  4. Bolu Dağı Tüneli kapatıldı

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