Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde ulaşıma açıldı08 Ocak 2019 Salı 16:21
DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede Darıyerihasanbey mevkisinde arızalanan kamyon, çekici yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.
Yeniden ulaşıma açılan yolda tırların geçişlerine izin verilmiyor.
Yolun ulaşıma kapalı kaldığı sürede, bölgeden geçmek isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
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