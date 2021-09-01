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Gündem

Bolu Beyi'nden başörtülü kadına mide bulandıran ima

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son skandalı mülteciler kararını gölgede bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 01:00:00 - 2021-09-01 01:04:12

 yeniakit.com.tr 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeni skandalı infial oluşturacak cinsten. Mültecilerle ilgili aldığı zamlı su kararı ile tepki çeken  Özcan, katıldığı youtube programında başında geçen anılarını anlattı.

Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlatması da mide bulandıracak cinsten.

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek bir skandala imza attı.

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