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Bolu Adalet Sarayı, Bakan Gül’ün katılımıyla açıldı

Bolu Adalet Sarayı’nın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet akademisini reforme ederek yeniden hizmete açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

19 Mart 2019 Salı 13:11
Bolu Adalet Sarayı, Bakan Gül’ün katılımıyla açıldı

Bolu Adalet Sarayı’nın açılışına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet akademisini reforme ederek yeniden hizmete açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu’da bir süre önce hizmete giren Yeni Adalet Sarayı’nın açılışını yapmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Yeni Adliye Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine katılan Bakan Gül’ü Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman karşıladı.


“Nitelik elbette nicelikten daha önemlidir”


Bakan Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılını eğitim yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, “Adaleti sağlamak ve hayatımızda bu erdemi hakim kılmak değişmez çabamızdır. Altyapı çalışmalarımız yanında insan kaynağımız gün ve gün artırıyoruz. Yaklaşık 20 bin hakim ve savcı yargı mensubumuz var. Diğer çalışanlarımızla birlikte toplam 150 bin adalet hizmetini sunan onurlu, şerefli bu mesleğin büyük bir ailesine sahibiz. İnsan sayımızın niceliği kadar bu saraylarımızın teknik kapasiteye ulaşması kadar elbette nitelik önemlidir. Adalet Saraylarını merdiven altından Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde çok büyük imkanlara kavuşturduk. Elbette bu teknik kapasiteleri artırmak, bu binaları yapmak işin bir yönü. Asıl yönü içerisinde eğitimli, nitelikli, kaliteli adalet hizmetlerini standardını artırarak vermek. Nitelik elbette nicelikten daha önemlidir. Hakim, savcı eğitimi de bu çerçevede önem kazanmaktadır. 2019 yılını eğitim yılı olarak ilan ettik. Bu çerçevede tamamlayıcı hukuk eğitimi, sürdürülebilir hukuk eğitimi ve kişişel mesleki gelişim eğitimi olmak üzere 3 temel eğitim alanında yoğunlaşacağız. Türkiye adalet akademisini daha reforme ederek, geliştirerek, fonksiyonunu artırarak çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Bakan Gül’den Yeni Zelanda hükümetine çağrı


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Zelanda hükumetine yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:


“Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke, asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz.”


Bakan Gül’ün konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle Adalet Sarayı’nın açılışı yapıldı. Bakan Abdülhamit Gül, daha sonra adliye binasını gezerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:11
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