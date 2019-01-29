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Bolton'un "5 bin asker Kolombiya'ya" notu tartışma konusu oldu

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı notun gerekçesini bilmediklerini açıkladı

29 Ocak 2019 Salı 06:56
Bolton'un "5 bin asker Kolombiya'ya" notu tartışma konusu oldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı notun gerekçesi ve kapsamını bilmediklerini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ülkedeki muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD'nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımlar, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Yaptırım kararını açıklayan Bolton'un elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, John Bolton'un elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.

Ülkesinin Venezuela'daki durum karşısında "Lima Grubu" olarak bilinen ve son kararlarına Meksika'nın katılmadığı 13 Amerika kıtası ülkesi ile ortak hareket ettiğini belirten Trujillo, ülkesinin Venezuela'yı seçime götürecek ve anayasal düzeni inşa edecek şartları oluşturmak için diplomatik ve politik davranmaya devam edeceğini vurguladı.

Trujillo, ülkesinin dost ABD ve halkı ile iş birliği içinde, daimi bir diyalog içinde olmayı sürdüreceğini, iki taraflı ve küresel konularda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 06:56
  1. "5 bin asker Kolombiya'ya"
  2. ABD
  3. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  4. Kolombiya
  5. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo
  6. Venezuela

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