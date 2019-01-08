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Bolton'ın ziyareti sonrası dolar yükseldi

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik harekatı öncesi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın Ankara'ya geldi. Ziyaretin ardından dolar kuru 5.50 TL seviyelerine kadar yükseldi.

08 Ocak 2019 Salı 22:04
Bolton'ın ziyareti sonrası dolar yükseldi

Dolar, Suriye meselesi için Türkiye'ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti sonrası 5.50 seviyelerini gördü.

Dolar/TL kuru şu sıralar 5,51'den işlem görüyor.

"Bolton’ın muhatabı Kalın’dır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşmeyi ümit eden Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı Kalın’dır.” diyerek görüşmeyi reddetmesinin akabinde apar topar ABD’ye döndü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:05
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İbrahim Kalın
  3. John Bolton

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  • Hamdi TasaliogluHamdi Tasalioglu5 dk önce
    Allah yöneticilerimizden razi olsun O nlarinnparmak salladigi türkiye nin bittigini görsun serefsizler

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