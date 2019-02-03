0553 313 94 23

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton:- "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır"

03 Şubat 2019 Pazar 00:38
Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolton, Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

- Havacı General, Guaido'yu tanıdı

Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu "devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido'yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı bir açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. ABD yönetimi ise bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:38
  1. ABD
  2. John Bolton
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'den 'Instagram' mesajı: Beni takip edin
    1. Merkel'den 'Instagram' mesajı: Beni..
    2. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    3. Humeyni'yi eleştiren Iraklı romancı..
    4. Yılmaz Vural ile Adana Demirspor'un..
    5. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo 3 puanı..
    6. Terim ailesini üzen gelişme! Fatih..
    7. Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı,..
    8. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    9. Sinan Engin: Tolgay Arslan, Vodafone..
    10. Kahvaltılık çıtır börek tarifi
    11. Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi..
    12. Ayva ve ayva yaprağının binbir faydası!
    13. DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının..
    14. Kafada mantar neden oluşur?
    15. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    16. Bomba öneri! Yaşam koşullarına göre..
    17. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İstanbul..
    18. Flaş gelişme! Adana Demirspor Yılmaz..
    19. Şeker hastalarının kurtarıcısı: Tarçın!
    20. Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    Kaymakamlığa giden İYİ Partililere büyük şok! 'Böyle bir parti yok'
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?
    DMD hastalığı nedir? DMD hastalığının tedavisi var mı? DMD teşhisi nasıl koyulur?