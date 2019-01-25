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Bolton'dan skandal 'Venezuela' itirafı... Dertleri yine petrol!

Venezuela halkının iradesini yok sayarak Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını tekrarlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ülkenin petrol gelirinin Guaido'ya aktarılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 14:16
Bolton'dan skandal 'Venezuela' itirafı... Dertleri yine petrol!

ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirinin, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya değil, kendi başkanlığını ilan eden muhalif Juan Guaido’ya aktarılması için çaba gösterdiği açıklandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün gazetecilere yaptığı açıklamada, giderek yalnızlığa itilen Maduro’ya para gitmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi ve “Bugün gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarına erişimini kesmeye uğraşıyoruz” dedi.

Diplomatik önlemlerin çok ötesinde

Ayrıntıları bilinmese de, bu açıklama Washington’un geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçerek, zaten çok ağır bir ekonomik çöküş yaşayan Maduro hükümetinin nakit kaynaklarını kesmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bu adım Çarşamba günü Washington ve bazı bölge ülkelerinin desteğiyle kendisini başkan ilan ederek yemin eden Guaido için önemli bir destek sayılabilir.

Bolton, “Juan Guaido’yu geçici anayasal cumhurbaşkanı olarak tanıdığımız için, bununla uyumlu olarak gelirlerin artık yasal hükümete gitmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Venezuela yorum yapmadı

Bolton bu sürecin çok karmaşık olduğunu ve nasıl işleyeceği konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. Venezuela enformasyon bakanlığı bu konuda yorum talebine karşılık vermedi.

Guaido ise Univision televizyonuyla yaptığı söyleşide, bu durumun "Maduro için sonun başlangıcı" olduğunu ve Maduro üzerindeki baskıyı artırmak için insani yardım güvencesi sağlamak ve yeni ekonomik önlemleri devreye sokmak için çalışacağını söyledi.

32 milyar dolar ihracatın 31 milyar doları petrolden

OPEC verilerine göre Venezuela 2017 yılında 31.440 milyar dolar petrol geliri elde etti. Ülkenin toplam ihracatı 32 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:16
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  3. juan guaido
  4. Nicolas Maduro
  5. John Bolton

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  • mutmainemutmaine1 sa önce
    Serefdiz amerika sadece petrol pesinde, dunyanin en cok rezervi bulunan ulkesine (Arabistandanda fazla) darbe pesinde..bizim insanimiz bozuk, boyle olmasa iphone pesinde kosup kime hizmet ettigini gorurdu.
  • 15 TEMMUZ DESTANI15 TEMMUZ DESTANI1 sa önce
    ABD NİN KURULUŞUNU İYİ BİLMEK LAZIM. ABD KAÇ TARİNDE KİMLER TARAFINDAN KURULMUŞTUR. BUNLARI BİLMEDEN ABD HAKKINDA SAĞLIKLI BİR YORUM YAPILAMAZ.ABD BAŞTA SİYONİSTLER OLMAK ÜZERE, İSPANYADAN. İNGİLTEREDEN, FRANSADAN KAÇAN KÜREK MAHKUMLARI, İDAM MAHKUMU HAYDUTLAR, SAPIKLAR, KATİLLERİN BİRARAYA GELEREK KURDUKLARI BİR HAYDUTLAR DEVLETİDİR. BUNLARI BİLDİKTEN SONRA YORUMUMUZU YAPABİLİRİZ. ANLAŞILACAĞI GİBİ ABD Yİ KURANLAR ÖZ RUH YAPILARINA GÖRE DÜNYAYI KARIŞTIRIYOR, SOYUYOR, KATLADİYORLAR.

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