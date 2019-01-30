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Bolton'dan "Maduro ile iş yapmayın" açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton:- "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın"

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:09
Bolton'dan "Maduro ile iş yapmayın" açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter'dan Venezuela ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bolton, açıklamasında, "Bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem: Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz (bu süreçle ilgili) gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bolton'ın açıklamasının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ABD tarafından yaptırım getirilmesinden bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Bolton, Twitter'da ayrıca, "PDVSA'ya getirilen yaptırımlarla ABD, Nikaragua'nın PDVSA ile ortak girişimi ve Daniel Ortega'nın yozlaşmış rejiminin kirli fonu olan ALBANISA'ya da yaptırım getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de Venezuela hakkında birçok kez açıklama yapan Bolton, ABD olarak artık Maduro yönetimini tanımadıklarını ve onun yerine muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak kabul ettiklerini dile getirmişti.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:09
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