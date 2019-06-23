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Bolton’dan İran’a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi.

23 Haziran 2019 Pazar 14:22
Bolton’dan İran’a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi. Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bolton, İran’la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi. “Hiç kimse İran’a Orta Doğu’da avlanma ruhsatı vermedi” diyen Bolton, “Ordumuz yeniden yapılandırıldı ve gitmeye hazır” ifadelerini kullandı. İran’a yönelik yaptırımların etkili olduğunu söyleyen Bolton, "Dün gece yaptırımlara daha fazlası eklendi. İran, ABD’ye ve tüm dünyaya karşı asla nükleer silah kullanamaz" dedi.


Geçtiğimiz hafta İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasını ihlal eden ABD Hava Kuvvetlerine İHA’nın düşürüldüğünü duyurmuştu. ABD Başkan Trump olayın ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, İran’a hava saldırısı düzenleme konusunda karar verip son anda vazgeçtiğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:22
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