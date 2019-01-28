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Haydut Bolton yine tehdit savurdu: Guaido'ya saldırı olursa vururuz!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya üzerinden Venezuela'yı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bolton "Juan Guaido'ya herhangi bir saldırıolursa 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:32
Haydut Bolton yine tehdit savurdu: Guaido'ya saldırı olursa vururuz!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dışişleri Bakanlığı'na iki ülkenin, karşılıklı ilişkilerinin yürütülmesi için 30 gün içinde 'idari ofisler' açılması için talimat vermesinin ardından, ABD'den 'herhangi bir saldırıya ciddi bir karşılık verme' tehdidi geldi.

"Ciddi karşılık veririz"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatik personeline, Venezüella'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya ya da Ulusal Meclisi'ne yönelik herhangi bir saldırı ya da gözdağı verilmesi durumunda, buna 'ciddi bir karşılık' verilecek" ifadelerini kullandı.

​Her iki ülkenin 30 gün içinde uzlaşıya varamaması durumunda ise geri kalan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesinin ve temsilciliklerin kapatılmasının gerekeceği belirtilimişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 07:36
  1. John Bolton
  2. Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Juan Guaido

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