"Bolton ile Kalın verimli bir görüşme yaptı"

ANKARA (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garret Marquis, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, Bolton ile Türkiye'ye gelen Amerikalı gazetecilere görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Marquis, Bolton'un İbrahim Kalın ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bolton ile Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptılar." ifadesini kullandı.

Garret Marquis, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğin, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti.

Marquis, ABD yönetiminin Suriye'deki iş birliği konusunda askerler arasında bugün devam eden istişareleri beklediklerini belirtti.

İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı. ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Bolton'un öğleden sonra Ankara'dan ayrılacağı, Dunford ile Jeffrey'in bir süre daha kalarak görüşmelere devam edeceği belirtildi.