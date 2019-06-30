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Bolşoy'dan iadeiziyaret

Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10'uncu yılında, Bolşoy Tiyatrosunun uluslararası ödüllü solistlerini ağırlayacak- Bolşoy solistleri Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot, La Traviata gibi sevilen operalardan parçalar seslendirecek, düetlerle sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak- Bolşoy Tiyatrosunda sergilenen ilk Türk operası olan Troya da festivalde İstanbullularla buluşacak

30 Haziran 2019 Pazar 11:06
Bolşoy'dan iadeiziyaret

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin gala konserlerini Bolşoy Tiyatrosu'nun uluslararası ödüllü solistleri verecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB), İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 10'uncusu 2-14 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Bolşoy Tiyatrosunun dünyaca ünlü solistleri festivalde iki konser verecek.

Zorlu PSM'de 13-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserlerde, dünyaca ünlü sahnelerde en zor rolleri başarıyla seslendiren, uluslararası birçok ödül sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzo-soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve Bariton Pavel Yankovsky İstanbullularla buluşacak.

Solistlere Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot, La Traviata gibi sevilen operalardan parçalar seslendirecek Bolşoy solistleri, düetlerle de sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

- Türk operası Troya, Bolşoy'da sahnelenmişti

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışında Bolşoy Tiyatrosunda sergilenen Türk epik operası Troya da 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesince "2018 Troya Yılı" kapsamında sahneye konulan Troya, sezon boyunca kapalı gişe oynayarak, 20 binden fazla izleyiciye ulaşmış, Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenen ilk Türk operası olmuştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ünlü balet Tan Sağtürk'ün de aralarında bulunduğu 300 kişilik sanatçı kadrosu ve teknik ekip, Bolşoy başta olmak üzere her temsilde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Troya epik operası, 6-7 Temmuz'da festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Öte yandan festivalde Troya'nın yanı sıra sezon boyunca kapalı gişe oynayan Turandot operası ile ilk Türk oratoryosu Yunus Emre oratoryosu da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:06
  1. Bolşoy Tiyatrosu
  2. Uluslararası İstanbul Opera Festivali

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