0553 313 94 23

Bolsonaro oğlunun Washington büyükelçisi olmasını istiyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlunu Washington Büyükelçisi olarak atamayı düşündüğünü açıkladı

12 Temmuz 2019 Cuma 17:48
Bolsonaro oğlunun Washington büyükelçisi olmasını istiyor

ANKARA (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlunu Brezilya'nın Washington Büyükelçisi olarak atamak istediğini söyledi.

Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında, kongre üyesi oğlu Eduardo Bolsonaro'yu Washington büyükelçisi olarak atayabileceğini ifade etti.

Oğlu Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuklarıyla arasının çok iyi olduğunun altını çizen Brezilya Devlet Başkanı, oğlunun büyükelçiliğe adaylığının ABD'ye verilecek "mükemmel bir mesaj" olacağını kaydetti.

Eduardo Bolsonaro da gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir teklifin yapılması halinde bunu kabul edeceğini, nihai kararın, babası ve Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun bu konuda yapacağı görüşmeye bağlı olduğunu söyledi.

Büyükelçi atamasının gerçekleşmesi için Brezilya Senatosundan önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin onayı gerekiyor.

Muhtemel atamaya muhalif kesim, oğul Eduardo'nun yeterince vasıflı olmadığını ve atanmasının hukuki ihlal anlamına geleceğini savunuyor.

Brezilya'nın Washington'da 1 Ocak'tan bu yana büyükelçisi bulunmuyor.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:48
  1. Jair Bolsonaro
  2. Washington Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in sözleşmesi uzatıldı
    1. MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in..
    2. Okul bahçesindeki şahsın üzerinden..
    3. Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
    4. Anız yakanlar jandarmadan kaçamadı
    5. İngiliz savaş gemisi İstanbul..
    6. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    7. Egzama nedir? Egzama nasıl geçer?
    8. Başkan Bıyık’tan davet var
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayısı ikramı
    10. Okuryazar Buluşmaları’nın ilk konuğu..
    11. Düzce’de metruk bir bina daha tarih..
    12. Yeşilyurt mutfağı Lezzet Vadisi ile..
    13. Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD..
    14. Park yasağı levhaları asıldı
    15. Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da..
    16. Mezarlıklarda temizlik çalışması
    17. Baki Şahin ‘Mini Dünya Şampiyonası’nda
    18. Başkan Nur, “MÜSİAD’ın yeri devletinin..
    19. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından..
    20. İnegöl’de 15 Temmuz Milli Birlik Ve..
    21. Projektör ile yaban tavşanı avına 7..
    22. İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları..
    23. Çocuklarda orta kulak iltihabı..
    24. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı..
    25. "Balyoz'da kumpas" davasında ara karar
    26. Düzce’de 300 öğrenci daha hafız oldu
    27. “TEPSAM” dergisi ile dünyanın gündemi..
    28. Adana’da metil alkol zehirlenmesi..
    29. Müzik tutkunu olan gence Başkan..
    30. Balıkesir’de FETÖ’ye nefes aldırılmıyor
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?