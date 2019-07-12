Bolsonaro oğlunun Washington büyükelçisi olmasını istiyor Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlunu Washington Büyükelçisi olarak atamayı düşündüğünü açıkladı

ANKARA (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlunu Brezilya'nın Washington Büyükelçisi olarak atamak istediğini söyledi. Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında, kongre üyesi oğlu Eduardo Bolsonaro'yu Washington büyükelçisi olarak atayabileceğini ifade etti. Oğlu Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuklarıyla arasının çok iyi olduğunun altını çizen Brezilya Devlet Başkanı, oğlunun büyükelçiliğe adaylığının ABD'ye verilecek "mükemmel bir mesaj" olacağını kaydetti. Eduardo Bolsonaro da gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir teklifin yapılması halinde bunu kabul edeceğini, nihai kararın, babası ve Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun bu konuda yapacağı görüşmeye bağlı olduğunu söyledi. Büyükelçi atamasının gerçekleşmesi için Brezilya Senatosundan önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin onayı gerekiyor. Muhtemel atamaya muhalif kesim, oğul Eduardo'nun yeterince vasıflı olmadığını ve atanmasının hukuki ihlal anlamına geleceğini savunuyor. Brezilya'nın Washington'da 1 Ocak'tan bu yana büyükelçisi bulunmuyor.











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