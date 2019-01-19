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"Bölmek isteyenlerin tüm oyunları açığa çıktı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"Özellikle son birkaç yıl içerisinde ülkemizi parçalayıp bölmek isteyenlerin tüm oyunları açığa çıktı"

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:57
"Bölmek isteyenlerin tüm oyunları açığa çıktı"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Özellikle son birkaç yıl içerisinde ülkemizi parçalayıp bölmek isteyenlerin tüm oyunları açığa çıktı." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Keçiören İlçe Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile MHP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ve Mecidiye pazar alanını ziyaret eden Özhaseki, Fatih Caddesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına da katıldı.

Açılışta konuşan Mehmet Özhaseki, partisinin, milletin derdini dert edindiğini anlattı.

Milletin sıkıntılarına önem verdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızla son aylarda yakın mesai arkadaşlığı yapıyorum. Gece gündüz beraberiz. Emin olun ömrümde, hayatını milletine adamış başka birisini görmedim. Milletine 24 saat hizmet ediyor." diye konuştu.

- PKK "öz yönetim" adı altında bağımsızlık ilan etmeye çalıştı

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle son birkaç yıl içerisinde ülkemizi parçalayıp bölmek isteyenlerin tüm oyunları açığa çıktı. 40-50 yıldır bu ülkede PKK diye bir terör örgütü vardı. PKK, 4 yıl önce çukurlar kazarak 'öz yönetim' adı altında bağımsızlık ilan etmeye kalkıştı. Burada bu oyunu görüp Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk destek veren MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bin yıldır beraber olduğumuz insanları kandırarak büyük bir kötülüğe kapı açtılar.

İkinci bir bela ise FETÖ'dür. 'Müslümanız, dindarız, yurt dışında Türk dostu yetiştiriyoruz, hizmet eriyiz, çocuklarınızı verin terbiyeli büyütelim' dediler. Bunların gerçek yüzü aslında 2013 yılının sonlarında ortaya çıktı ama 15 Temmuz gecesi bu lanet adamların çirkin yüzleri bir kez daha belli oldu. Burada bu oyunu görüp Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk destek veren MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu birliktelik 24 Haziran seçimlerinde devam etti. Yerel seçimlerde de biz bu birlikteliği devam ettiriyoruz."

Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Alpaslan Doğan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:57
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  6. secim2019
  7. Turgut Altınok

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