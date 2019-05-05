Bolluk, bereket ve paylaşım dolu ramazan

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da bolluk, bereket, neşe, huzur ve paylaşımlarla dolu dolu geçecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayının iftarları, teravihleri, sahurları, davulcuların manileri, mahyaları ve sofraların vazgeçilmezi pideleriyle bu yıl da herkeste silinmez izler bırakacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk teravih namazı ile başlayan ramazan ayının coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayının aile içinden başlayıp, komşulara, sokağa, mahalleye hatta bütün şehre yayılan bir huzur iklimi olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu ayda malum hepimiz hiç olmadığımız kadar ‘nahif’, hiç olmadığımız kadar zarifizdir. Hepimiz hiç olmadığımız kadar yardımsever, hiç olmadığımız kadar dayanışma içindeyizdir. Elimizden geldiğince, zenginleşirken zenginleştirmek düşüncesiyle hareket ederiz. Kardeşliğimizi pekiştirecek, kalpleri yeniden birbirine bağlayacak bu mübarek ayda birbirimizle daha sıkı bir dayanışma içinde olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ecdadımızın maneviyatlı şehir olarak tabir ettiği Bursa’da bu yıl da çeşitli etkinliklerle 11 ayın sultanı ramazanı ihya edeceğiz” dedi.

Kaynaşma ayı

Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi atmosferine uygun bir program hazırladı. Tüm ay boyunca Merinos Parkta sohbet programlarından orta oyunlarına, şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden sema gösterilerine kadar birçok program gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Caddesi’nde, Karagöz Müzesinde, Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesinde, İznik Çini ve Kent Müzesinde, İncirli Kültür Merkezinde, Mudanya Hasanbey Sanat Merkezinde, Hançerli Medresesi Kültür Merkezinde de haftanın belirli günlerinde programlar yapılacak. Merinos Park’taki etkinlik alanında; teravih öncesi Hüseyin Goncagül ekibi ile birlikte orta oyunu, meddah, ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gösterileri, masal kahramanları, ateşbaz ve jonglör gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile tüm ramazan boyunca çocuklara yönelik programlar yapacak. Teravih sonrası da hafta içi Bursa’mızın sevilen tasavvuf müziği sanatçıları Mürşit Kavurmacı, Bayram Büyükoruç, Mesut Yavaş, Rıza Kara, Engin Güneş, Sinan Topçu, Ahmet Feyzi, Veysel Bilen en güzel eserlerini Bursalılar için seslendirecek.

Sohbet programları

Perşembe günleri birbirinden değerli hafızların Kuran-ı Kerim tilavetlerinin yanında Necmettin Nursaçan, Mustafa Akgül, Mehmet Emin Ay ve Bursa Müftüsü İzani Turan vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacak. Sohbet programları kapsamında; Serdar Tuncer ve Bekir Develi alanında ün yapmış Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Şimşirgil Yasin Pişgin gibi isimlerle cuma akşamları vatandaşla buluşacak. Yine Ömer Döngöloğlu kültür merkezi programlarıyla vatandaşla bir araya gelecek. Mehmet Kemiksiz, Mustafa Demirci, Musta Özcan Güneşdoğdu, Sedat Uçan, Ahmet Hakan Karagül tasavvuf musikisi, ilahi ve ezgilerle, Orhan Çakmak Balkan İlahileriyle ve Dursun Ali Erzincanlı da naat ve şiirleriyle Bursalılara unutulmaz bir ramazan yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekipleri orta oyunu ve Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu da konserlerle ramazana renk katacak.

İftar bereketi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’nın farklı noktalarına kurulacak iftar çadırlarında vatandaşlar aynı iftar sofrasında bir araya gelecek. Fomara başta olmak üzere, Görükle, Alemdar, Emirsultan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yıldırım Çınarönü Mahallesi, Gürsu Meydanı ve İnegöl olmak üzere 8 noktada her gün 14 bin kişilik iftar sofraları kurulacak. Bunun yanında Kırcaali, Gümülcine, Üsküp, Kosova, Bosna Hersek ve Batum’da da iftar sofraları kurularak, ramazan ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında hissettirilmesi sağlanacak. Yardımlaşmanın bu yıl da öne çıkacağı ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 20 bin erzak paketi dağıtılacak ve dağıtımlar ramazan başlamadan tamamlanmış olacak.

Ramazan pidesi 2 TL

Bir ramazan geleneği olan ramazan pidesinin bu yıl da BEŞAS tarafından Bursalıların sofrasına ulaştırılacağını dile getiren Aktaş, artan maliyetlere rağmen pidenin en ekonomik şekilde vatandaşlara sunacaklarını söyledi. Bu yıl İstanbul’da 350 gram pidenin 3 liradan, Ankara ve Bursa’da ise 300 gram pidenin 2,5 liradan satılacağını dile getiren Aktaş, “BESAŞ olarak doğru fiyat politikasıyla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. İki yıldır artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen BESAŞ 400 gram ramazan pidesi bu yıl da yine piyasanın altında bir fiyatla 2 liradan satılacak. Piyasada satılacak pidenin kilogramı 8 lira 33 kuruşa gelirken, BESAŞ ramazan pidesinin kilogram fiyatı 5 lira olacak. Bu yıl da pide üretimini ‘kaliteli ve hesaplı’ bakış açısıyla prensiplerimizden taviz vermeden gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bursalılar, ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi günü kent genelindeki 450’ye yakın satış noktasından BESAŞ ramazan pidelerini alabilecekler. İftar vakitlerinde ramazan pidemizle vatandaşlarımızın sofralarına misafir olurken, sahur vaktinde de kaliteli, sağlıklı ve hijyenik süt ve ürünlerimizle vatandaşlarımızın sofralarında yer alacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Burfaş’ın Atatepe, Mudanya İstasyonu, Gölpark, Gönül Dostları, Dobruca, Kayhan Döner sofrası ve Beşevler tesislerinde de ramazan boyunca hizmet vereceğini kırmızı et, beyaz et olarak belirlenen iftar menülerinin ise 55-45 TL olacağını da sözlerine ekledi.