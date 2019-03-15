Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten "Venezuela" mesajı

ATİNA (AA) - Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin, "Günümüzde askeri müdahale gibi bir ihtimale anlam veremiyorum. Venezuela halkı onurunu koruyacaktır." dedi.

Morales, iki günlük ziyaret için geldiği başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile katıldığı bir konferansta konuştu.

Ekonomik özgürlük olmadan sosyal ve bireysel özgürlük olmayacağını ifade eden Morales, özelleştirilen şirketleri millileştirdiğini, uyguladığı ekonomik politikaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Morales, petrol fiyatlarındaki düşüşün, Güney Amerika ekonomilerini önemli ölçüde etkilediğine işaret ederek, "Ancak milli egemenlik olmadan, barış ve toplumsal birliktelik gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki siyasi gelişmelere değinen Morales, "Günümüzde askeri müdahale gibi bir ihtimale anlam veremiyorum. Venezuela halkı onurunu koruyacaktır." diye konuştu.

- "Ekonomik kriz ırkçılığa zemin

Başbakan Çipras da Morales'in liderliğinde, Bolivya'da sol siyasetin bir "ekonomik mucize" yarattığını dile getirerek, "Bizim de Yunanistan'da yakinen tanıdığımız IMF'yi dahi Bolivya'yı bir başarı hikayesi olarak kabul etmeye itti." dedi.

Neo-liberal ekonomi politikalarının, aşırı sağı ve totaliter siyasi görüşlerin bir aracı haline dönüştüğünü savunan Çipras, "Avrupa'da ekonomik ve kurumsal kriz şovenizm, ırkçılık, dini, etnik ve cinsel ayrımcılığı övenlere zemin oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, ülkesinde olumlu ekonomik gelişmelere vesile olduklarını ifade ederek, Avrupa'daki ilerici siyasi kesim ve liderleri, aşırı sağa karşı birleşmeye davet etti.