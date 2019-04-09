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Seçim 2019 Sayfası

Bolivya Devlet Başkanı Morales Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma onuruna yemek verdi

09 Nisan 2019 Salı 20:00
Bolivya Devlet Başkanı Morales Ankara'da

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.


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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:00
  1. Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. resmi yemek

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