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Bölgeyi karıştıracak iddia: Rakka'da askeri üs kuruluyor

Fransa'nın Suriye'de Rakka şehrinin doğusunda askeri üs kurmaya başladığı iddia edildi. Söz konusu askeri üssün ABD üssünün hemen yanında inşa edilmeye başlandığı öğrenildi.

21 Ekim 2018 Pazar 23:18
Bölgeyi karıştıracak iddia: Rakka'da askeri üs kuruluyor

Son dönemde, Suriye iç savaşına dair uluslararası diplomatik süreçlerde etkinliğini arttıran Fransa, Suriye'nin Rakka şehrine tamamıyla konuşlanmaya başlıyor. Fransızlar, Rakka'nın doğusunda askeri üs kurmaya başladı.

Daha önce ABD üslerini kullanan Fransız askerleri, yakın zamanda kendi üslerine geçmeye başlayacak. 

İnşa edilmeye başlanan askeri üssün etrafı hendeklerle kazılmaya başlandı. 

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 23:18
  1. Fransa
  2. ABD

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