Bölgeye sevk edildiler... Kabus başladı!

ABD’nin doğu kıyılarında Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı. Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’da 10 milyon kişiyi etkileyen kasırgada 1 milyonun üzerinde kişi için tahliye emri verildi.

ABD'nin günlerdir hazırlandığı, Florence kasırgası şiddetli yağış ve rüzgarla doğu kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Yetkililer kasırganın kategorisinin kıyıya yaklaştıkça 4’den 2’ye düşmesine rağmen büyüklüğü nedeni ile halen çok tehlikeli olduğu konusunda halkı sürekli uyarırken tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunuyor. Kasırganın rüzgar hızı 130 ile 300 kilometre arasında değişiyor.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, binlerce askeri acil durum personelinin bölgeye sevk edildiği, bölgede bulunan bazı gemi ve askeri personelin ise güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper yaptığı basın açıklamasında bölgede yaşayanları halen imkan varken bölgeleri boşaltmalarını istedi. Cooper, “Fırtına ile gelen dalgalar ölümcül. Rüzgarlar çok güçlü. Hala ayrılmak için zamanınız var” dedi.

Ulusal kasırga Merkezinden son alınan güncellemelere göre, kasırga cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Kasırga Merkezi Yöneticisi Ken Graham, “Büyük ve yavaş hareket eden bir fırtına büyük bir tehlikedir ve bizde bu var” dedi.

Çevre eyaletler ve fırtına dışında kalan bölgelerde kurulan sığınaklara birçok kişi başvururken bölgede bulunan hayvanlarında tahliyesi yapılıyor. Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) kasırgaya karşı olabildiğince hazırlıklı olduklarını duyururken çıkan yalan haberlere karşı bir site hazırladıklarını duyurdu. Sitede sığınaklarda hayvanlara izin verilmediği haberi ve FEMA’nın parasız kaldığına dair çıkan dedikoduların doğru olmadığı ifade edildi. Yetkililer en güçlü noktaya bu akşama doğru ulaşacak kasırgada gerçekleşecek elektrik kesintileri, yol kapanmaları ve benzeri durumlara karşı da halkı uyarıyor.