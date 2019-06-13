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Bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan, bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:57
Bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Vali Ali Hamza Pehlivan, bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen takdim törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Vali Pehlivan törende derece elde eden yüzden fazla öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Her eğitim öğretim döneminin uzun bir maraton niteliğinde olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Milli Eğitim teşkilatı olarak devletimiz tarafından belirlenen hedefler ve yürürlükteki müfredat doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bu faaliyetler içerisinde sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini de ziyadesiyle önemsiyoruz. Bu faaliyetleri diğer eğitim faaliyetleri içerisinde öğrencilerimizin kendilerini ilgi alanlarına göre daha iyi bir şekilde ifade etme, yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemli bir yolu ve yöntemi olarak görüyoruz.” dedi.


Öğrencilere eğitim süreçlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklemelerini tavsiye eden Vali Pehlivan, “Hayatta hobileriniz spor faaliyetleriniz olsun. Hayatınızın her aşamasında okuyun, öğrenin. Yeni bilgiler edinin. Dünyayı ve ülke gündemini takip edin. Bilgiye ulaşmak eskiden olduğu gibi çok meşakkatli değil. Önemli olan doğru bilgiyi nerede bulabileceğimizi iyi saptamak ve öğrenme yollarını iyi belirlemek. Öğretmenlerimiz bu uğurda size gerekli rehberliği yapıyordur. Büyüklerimizin ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.’ sözünü adeta bir yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. İnanın ki; sporla, sanatla, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgilenen öğrencilerimiz hem derslerinde hem de iş hayatına atıldığı zaman daha başarılı oluyorlar.” şeklinde konuştu.


Ders dışı faaliyetlerin eğitim süreçlerine olumsuz yansıyacağı algısına kapılmamak gerektiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bu endişeye düşmemek lazım. Burada asıl olan ilgi alanını yeteneğe, yatkınlığa göre belirlemek ve zamanı sistematik olarak, planlı bir şekilde kullanmak. Siz bunu başaran öğrencilerimizsiniz. İnşallah sayınız artarak devam eder. Gerek il düzeyindeki faaliyetlerde, gerekse bölgesel ve ulusal hatta uluslararası yarışmalarda Bayburtlu gençlerimizin yer aldığını görmekten gurur duyuyoruz. Sizleri görünce geleceğe daha umutla bakıyoruz. Umutlarımız yeşeriyor. İnşallah ülkemiz, herkesin katkısıyla özellikle yeni yetişen bilgili, şuurlu gençliğimiz sayesinde daha emin adımlarla geleceğe yürüyecektir.” ifadelerini kullandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise öğrencileri tebrik ederek Vali Pehlivan’a eğitim öğretim faaliyetlerine sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.


Tören Vali Pehlivan’ın öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:57
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